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دعوى قضائية قد تنهي احتكار "آبل" لتطبيقات App Store
علوم وتكنولوجيا

تواجه "آبل" دعوى قضائية جديدة، بتهمة إحتكار سوق التطبيقات على نظام iOS كونها تشترط تحميل التطبيقات من متجر App Store.


وبحسب bloomberg، فإن حصر تحميل التطبيقات من متجر App Store، يتسبب في رفع الأسعار بسبب دفع عائدات تصل إلى 30% لشركة "آبل"، حيث يطلب المدعون الشركة بالسماح بتحميل التطبيقات من أي متجر آخر ما يساهم بخفض الاسعار وزيادة المنافسة.
 

وراح أحد المدعين بمطالبة "آبل" بدفع تعويضات تقدر بملايين الدولارات بسبب نسبة 30% التي تحصل عليها الشركة من شراء التطبيقات .
2017-01-16 01:49:11
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