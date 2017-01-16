كشفت "سامسونغ" حاسب جديد من فئة "الكل في واحد" بنظام تشغيل "ويندوز"، مع شاشة بحجم 24 أنش بخاصية اللمس.

وبحسب gsmarena، فإن شاشة الحاسب الجديد دبقة وضوح 1080 بيكسل، وsoundbar لنظام الصوتيات في قاعدة الحاسب، كما تدعم شاشة الحاسب الإنحناء أو ضبط الإرتفاع وفقاً لراحة المستخدم.

ويأتي الحاسب الجديد من "سامسونغ" مزوداً برقاقة معالج Core i5-7400T من "إنتل" بسرعة 2.4 غيغاهيرتز، وخيارين من مساحة الذاكرة العشوائية بين 8 إلى 166 غيغابايت.

ويتميز الحاسب بذاكرة داخلية سعة 1 تيرابايت في قرص صلب مع 5400 دورة في الدقيقة، بينما يدعم نظام الصوتيات soundbar تشغيل الموسيقى عبر البلوتوث حتى في حالة إغلاق الحاسب.