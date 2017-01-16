طرحت "سناب شات" ميزة جديدة عبر تطبيقها، تتيح إمكانية البحث الشامل داخله عن اصدقاء أو محتوى معين.

وبحسب موقع Techcrunch، فإن عملية البحث تتم من خلال الضغط على شريط البحثsearch الذي سيظهر في الأعلى ليصل المستخدم إلى مراده، سواء صديق للدردشة أو حتى مشاهدة الستوري الخاص به في حال كان ذلك متاحاً .

وتحل ميزة البحث الجديدة مشكلة كثير من المستخدمين الراغبين في البحث عن اصدقاء جدد أو مشاهدة محتوى أكبر أو الوصول إلى مجموعات الدردشة.

ووفقاً لـ "سناب" فإن هذه الميزة تساهم في الوصول بشكل أسرع للحسابات الموثقة كالشركات والمشاهير، مشيرةً إلى أن الميزة الجديدة بدأت في الظهور للمستخدمين على "أندرويد" وستصل في وقت قريب لمستخدمين التطبيق على iOS.