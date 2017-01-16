طرحت "ال جي" فيديو لاعلان ترويجي لهاتف وصفته بـ "المثالي"، من المتوقع أن يكون LG G6.

وبحسب الفيديو المنشور على "يوتيوب"، فإن شاشة الهاتف ستكون كبيرة الحجم مع حجم نحيف بتجربة سلسة في الاستخدام مع يد واحدة أثناء الدردشة أو المراسلة، ومن المتوقع أن يأتي بتصميم مقاوم للماء، إلى جانب مميزات رائدة في تجربة التصوير في الكاميرة.

وأكدت الشركة سابقاً، أن LG G6 قادم مع شاشة بحجم 5.7 أنش بدقة وضوح QHD+، مع نسبة 18:9 aspect ratio.

وأشارت عدة تسريبات مؤخراً، إلى أن LG G6 مزود برقاقة معالج "سناب دراغون 835" مع ذاكرة عشوائية 66 غيغابايت رام، وزجاج منحني وميزة الشحن عبر الوايرلس.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هاتف LG G6 في 24 من شباط المقبل، خلال فعاليات معرض MWC الذي يقام في برشلونة.