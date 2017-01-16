استغل موناكو عثرة نيس واعتلى صدارة الدوري الفرنسي بفوزه الكبير 4-1 على مضيفه أولمبيك مرسيليا، الأحد، في المرحلة العشرين من المسابقة.

وجاءت رباعية موناكو عبر توماس ليمار في الدقيقة 15، والكولومبي راداميل فالكاو 21، والبرتغالي بيرناردو سيلفا في مناسبتين 45 و56، فيما سجل البرتغالي رولاندو هدف مرسيليا الوحيد في الدقيقة 28.



ورفع موناكو رصيده إلى 45 نقطة وخطف صدارة المسابقة بفارق الأهداف أمام نيس الذي تراجع إلى المركز الثاني، وثلاث نقاط عن باريس سان جيرمان الثالث، فيما تجمد رصيد مرسيليا عند 30 نقطة في المركز السادس.



وتواصلت معاناة نيس بعد تعادله دون أهداف مع ضيفه ميتز، بينما انتهت سلسلة الانتصارات المتتالية لليون عندما سقط أمام كان 2-3.



وأصبح نيس الذي غاب عنه المهاجم الايطالي ماريو بالوتيلي للإيقاف بسبب طرده في المرحلة السابقة أمام بوردو، والمغربي يونس بلهندة للإصابة والإيفواري جان ميشال سيري لمشاركته مع بلاده في كأس الأمم الإفريقية، مهدداً بفقدان الصدارة لمصلحة موناكو الذي يتخلف عنه بفارق ثلاث نقاط مع أفضلية بفارق الأهداف.



وكانت الفرصة قائمة أيضاً أمام ليون الرابع للاقتراب من المقدمة لو نجح في تحقيق فوزه الخامس توالياً في الدوري والسادس في كل المسابقات، إلا أنه سقط أمام مضيفه كان التاسع عشر قبل الأخير 2-3.