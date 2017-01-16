أشعل فيورنتينا الدوري الإيطالي من جديد بالفوز على يوفنتوس متصدر البطولة بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة رقم 20 للكالتشو والتي أقيمت في مدينة فلورنسا.

سجل فيورنتينا هدفيين متتاليين عبر كالينيتش وكييزا على الترتيب في الدقيقتين 37 و 54 فيما سجل الأرجنتيني هيجواين هدف يوفنتوس الوحيد في الدقيقة 58.

وا رتفع رصيد فيورنتينا إلى 30 نقطة في المركز الثامن فيما توقف رصيد يوفنتوس عند 45 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن روما الوصيف مع إمتلاك السيدة العجوز لقاءاً مؤجلاً أمام كروتوني.

في الدقيقة 37 ينجح الكرواتي نيكولا كالينتش في إستغلال هفوة دفاعية من الضيوف ليتسلم الكرة ويخترق منطقة الجزاء مسجلاً الهدف الأول لفريقه بعدما سكنت تسديدته شباك القائد بوفون.



وفي الدقيقة 54 عاقب اللاعب الشاب كييزا يوفنتوس على الأداء السيء جداً للاعبيه بتسجيل الهدف الثاني وسط رقابة ضعيفة من قبل المدافعين وإنعدام الضغط من قبل لاعبي الوسط لتشتعل الأجواء في ملعب أرتيميو فرانكي.



رد يوفنتوس سريعاً ومن أول هجمة في الشوط الثاني للضيوف في الدقيقة 58 عبر الأرجنتيني هيجواين ليعود البيانكونيري للقاء مجدداً مما يجعل المدرب أليجري يدفع بعدها بلاعبه ماركو بياتسا بدلاً من ستورارو لتنشيط الهجوم.

لم يتحسن اداء يوفنتوس هجومياً في ظل كثرة التمريرات المقطوعة وغياب التركيز، فيما لجأ فيورنتينا للعب بشكل دفاعي بعض الشيء لتأمين التقدم مع الإعتماد على الهجمات المرتدة.