قلب إشبيلية تأخره (0-1) إلى فوز (2-1) على ضيفه ريال مدريد في قمة المرحلة 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد على أرضية ملعب رامون سانشيز بيزخوان في الأندلس.

وتوقفت سلسلة مباريات فريق المدرب زين الدين زيدان بدون هزيمة عند المباراة رقم 40، كما توقف رصيد الفريق الملكي عند النقطة 40، لكنه لا يزال متصدراً، ولا يزال يملك مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.



وارتفع رصيد فريق المدرب الأرجنتيني خورخي سامبولي إلى 39 نقطة في المركز الثاني مخلّفاً ورائه برشلونة حامل اللقب برصيد 38 نقطة.



وفي العودة إلى المباراة، سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف ريال مدريد من ركلة جزاء 67، ولكن زميله في الفريق سيرخيو راموس أحرز التعادل لإشبيلية من رأسية عكسية في الدقيقة 85، قبل أن يضيف الوافد الجديد المونتنيغري ستيفان يوفيتيتش قبل ثوانٍ معدودات هدف الفوز الثمين للفريق الأندلسي.



وفي مباراة ثانية، قاد نيمانيا رادوجا فريقه سيلتا فيغو لفوز صعب على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 1-0.



ورفع سيلتا فيغو رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد ألافيس عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر.



وانتهت مواجهة القاع بين غرناطة وأوساسونا، القابعين في المركزين التاسع عشر والعشرين (الأخير)، توالياً بالتعادل 1-1، سجل الأوكراني ارتيم كرافتس لغرناطة في الدقيقة 69، وكان أوريول رييرا افتتح التسجيل لأوساسونا في الدقيقة 12.