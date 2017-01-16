حافظ السويدي زلاتان إبرهيموفيتش على كبرياء فريقه مانشستر يونايتد بتسجيله هدف التعادل 1-1 أمام ضيفه ليفربول الأحد في مباراة قمة المرحلة 21 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتقدم ليفربول بهدف جيمس ميلنر في الدقيقة 27 من ركلة جزاء بعد لمس نجم يونايتد بول بوغبا للكرة بيده.

وحين ظن الجميع أن الريدز ذاهبون لفوز غال على المنافس اللدود في عقر داره، أعاد إبرا النتيجة إلى التعادل برأسية محكمة في الدقيقة 84.



ورفع ليفربول رصيده 45 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف توتنهام الثاني، بينما أصبح رصيد يونايتد 40 في المركز السادس.



خسر يورغن كلوب مباراة واحدة فقط من سبعة لقاءات مع البرتغالي جوزيه مورينيو ( تعادل 3 وفاز3).



على ملعب "أولد ترافورد"، اقترب ليفربول من وضع حد لسلسلة المباريات المتتالية دون هزيمة ليونايتد عند 15 في كل المسابقات، وإسقاطه للمرة الأولى منذ خسارته في المرحلة التاسعة أمام تشيلسي المتصدر في 23 تشرين الأول بثلاثية نظيفة.



وتقدم ليفربول بركلة جزاء سددها جيمس ميلنر في الدقيقة 27، وبقي فريقه متقدما حتى الدقيقة 84 عندما ادرك المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفتيش التعادل لفريقه.



وفي بداية الشوط الثاني، منح مدرب يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو واين روني فرصة المشاركة في مباراته الـ450 في الدوري (يحتل المركز 17 بين أكثر اللاعبين من غير حراس المرمى مشاركة في الدوري)، بإدخاله بدلاً من مايكل كاريك.



وانتظرت جماهير يونايتد حتى الدقيقة 84 لتتنفس الصعداء بعدما أدرك إبراهيموفيتش التعادل إثر لعبة بدأها روني بعرضية وصلت إلى البديل البلجيكي مروان فلايني الذي حول الكرة برأسه تجاه المرمى، إلا أنها ارتدت من القائم الأيسر لتعود إلى الإكوادوري أنطونيو فالنسيا، فمررها عرضية إلى رأس السويدي الذي حولها إلى المرمى، لتدخل الشباك بعد ارتطامها ببطن العارضة.