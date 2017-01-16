جنّب رياض محرز منتخب الجزائر الخسارة أمام زيمبابوي بتسجيله لثنائية 2-2 الأحد في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في الغابون.

وسجل جناح ليستر سيتي الانكليزي الهدفين في الدقيقتين 12 و82، بعدما كانت زيمبابوي متقدمة بهدف لكوداكواشي ماهاتشي في الدقيقة 17، وآخر لنياشا موشيكوي في الدقيقة 23 من ركلة جزاء.



وبهذا التعادل، فشلت الجزائر في الثأر من خسارتها قبل 13 عاماً أمام زيمبابوي 1-2، في اللقاء الوحيد بينهما الذي جرى خلال كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها تونس عام 2004.



وتسعى الجزائر للقب أفريقي أول منذ العام 1990، بينما خاضت زيمبابوي مباراتها السابعة في مشاركتها الثالثة بعد 2004 و2006، علماً أنها خرجت في المرتين من الدور الأول.

وفي لقاء آخر، خسر منتخب تونس 0-2 أمام نظيره السنغالي الذي حقق المطلوب وتصدر المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في الغابون.



وسجل ثنائية السنغال سايدو مانيه (10 من ركلة جزاء) ومودو كارا مبودجي (30).

الجدير بالذكر أن المنتخبين التونسي والسنغالي التقيا سابقاً في 19 مواجهة، وفاز "نسور قرطاج" في 9 مناسبات وخسر في 3 مرات وتعادل في سبع مباريات.

ويعد فوز السنغال على تونس هو الثاني بعد الأول عام 1997 خلال الألعاب الأفريقية.