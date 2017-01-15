واصل روما سلسلة انتصاراته بفوز صعب على مضيفه أودينيزي بنتيجة 1-0، ونجح كالياري بقيادة بوريلو في الفوز 4-1 على جنوى الأحد ضمن المرحلة العشرين من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أحرز هدف روما الوحيد البلجيكي الدولي رادجا ناينجولان في الدقيقة 12 من زمن المباراة، وبهذا الفوز حافظ فريق الذئاب على سجلهم خاليا من الهزائم أمام أودينيزي للمباراة التاسعة على التوالي، ليواصل الضغط على يوفنتوس في صدارة المسابقة.



ورفع روما رصيده إلى 44 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس، لكن فريق السيدة العجوز لعب مباراتين أقل، ويمكنه توسيع الفارق.



أما أودينيزي فتلقى الهزيمة التاسعة هذا الموسم، ليقبع في المركز الـ11 برصيد 25 نقطة.

ونجح كالياري بقيادة بوريلو في الفوز 4-1 على جنوى، وتقدّم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني بالنتيجة للضيوف (28) لكن ماركو بوريلو عدّل النتيجة (40) وأضاف البرازيلي جواو بيدرو هدف المقدمة (44).



وفي الشوط الثاني سجّل بوريلو الهدف الثاني له والثالث لفريقه (60) قبل أن يعزز البرازيلي دييغو فارياس النتيجة لفريقه (64 من ركلة جزاء).



ولم يستفد الخاسر من النقص العددي بطرد كابوانو إثر تلقيه الإنذار الأصفر الثاني (79)، لتذهب المباراة إلى صاحب الأرض الذي رفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر مؤقتاً، بينما تجمّد رصيد جنوى عند 23 نقطة.