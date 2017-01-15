كشف مصدر روسي يوم الاحد، عن أن موسكو تنوي تطوير وتوسيع قواعدها البحرية والجوية في سوريا فيما تسعى موسكو لترسيخ وجودها هناك.

ونقلت وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية، عن مصدر لم تسمه قولها، إن روسيا ستبدأ بإصلاح مدرج ثان في قاعدة حميميم الجوية قرب مدينة اللاذقية في حين سيتم تطوير قاعدة طرطوس البحرية لتتمكن من استقبال سفن أكبر مثل الطرادات.

وقال المصدر لإنترفاكس إن روسيا ستنشر أنظمة صواريخ دفاعية أرض-جو من طوكانراز (إس-300) فضلا عن قاذفات صواريخ (باستيون) في طرطوس.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر يوم الجمعة، بتوقيع اتفاق مع سوريا يؤدي إلى تنظيم "المسائل المتعلقة بتوسيع أراضي منشآت الأسطول الروسي في مرفأ طرطوس، وتطويرها وتحديث بناها التحتية، وكذلك دخول سفن حربية روسية إلى المياه والموانىء" السورية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية اعلنت, في تشرن الاول الماضي, أن موسكو تستعد لتحويل منشأة طرطوس إلى قاعدة دائمة، دون أن تكشف عن الموعد الزمني لذلك.

ووافق بوتين في ذلك الشهر على قانون يصادق على اتفاق مع دمشق لنشر قوات روسية في سوريا إلى أجل غير مسمى، ما يعزز التواجد الروسي الطويل الأمد في البلاد.