ثأر لوس آنجليس كليبرز من خسارته يوم عيد الميلاد أمام غريمه لوس آنجليس ليكرز، بإسقاطه على ملعبه 113-97 ضمن مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وحقق كليبرز ثأره بأفضل طريقة ممكنة في مباراة السبت على ملعب ليكرز، بالسيطرة على مختلف جوانبها لاسيما مع تقديم بول وريديك مستواهما المعهود، مع استمرار غياب غريفين بسبب الإصابة.



وبدأ كليبيرز المباراة بطريقة مثالية، وسجل 11 نقطة توالياً من دون رد لليكرز في نهاية الربع الأول، ما أتاح له إنهاء الشوط الأول بفارق 19 نقطة (58-39).



وكان لاعب ارتكاز كليبرز دي أندريه جوردان الأفضل في صفوف فريقه، فحقق 24 نقطة و21 متابعة.



وأضاف بول 20 نقطة و13 تمريرة حاسمة، وكلّ من أوستن ريفرز ورايموند فلتون 15 نقطة، ليحقق كليبرز فوزه السادس توالياً هذا الشهر.



أما لدى ليكرز، فكان أفضل مسجل جوردان كلاركسون الذي شارك كاحتياطي، إلا أنّه تفوّق على كل اللاعبين الأساسيين مع 21 نقطة.



إلى ذلك، تلقى سان أنطونيو سبيرز خسارة على يد فينيكس صنز 108-105، بفضل رميتين حريتين سجلهما بي جاي تاكر قبل نهاية المباراة بأربع ثوان، في المباراة التي أقيمت في مدينة مكسيكو سيتي.



وفي مباريات أخرى السبت، فاز واشنطن ويزردز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 109-93، ويوتا جاز على أورلاندو ماجيك 114-107، وشيكاغو بولز على نيو أورليانز بيليكانز 107-99.