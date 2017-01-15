لقن إيفرتون ضيفه مانشستر سيتي درساً في كرة القدم عندما غلبه برباعية نظيفة الاحد ضمن المرحلة 21 من الدوري الإنكليزي.

ورفع فريق المدرب الهولندي رونالد كومان رصيده من النقاط إلى 33 في المركز السابع، بينما وقف رصيد سيتي عند النقطة 42 في المركز الخامس.



وسجل أهداف إيفرتون؛ البلجيكي روميلو لوكاكو 34، ومواطنه كيفين ميرالاس 47، وتوم ديفيس 79، وأديمولا لوكمان 90+4.



ووجه إيفرتون ضربة قاصمة لآماله سيتي بإحراز اللقب، ومكبداً مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا أكبر هزيمة شخصية له في الدوري.



وأصبح سيتي بهذه الهزيمة، الأولى في "غوديسون بارك" من آخر ثماني زيارات في الدوري، متخلفاً بفارق 10 نقاط عن تشلسي المتصدر.

وهي أسوأ هزيمة لسيتي في الدوري بقيادة غوارديولا الذي تسلم مهامه مطلع الموسم، وأسوأ خسارة شخصية للإسباني في الدوريات التي درب فيها، وهي الإنكليزي مع سيتي، والإسباني مع برشلونة، والالماني مع بايرن ميونيخ.



كما أن الخسارة مماثلة لأسوأ هزيمة تلقاها غوارديولا في كل المسابقات، وكانت مع سيتي أيضاً، حينما سقط في 19 تشرين الأول/اكتوبر الماضي أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.