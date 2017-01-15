أجرى رئيس الوزراء الاردني هاني الملقي, يوم الاحد, تعديلا في حكومته شمل ستة وزراء وشهد خصوصا تعيين وزيرين جديدين للخارجية والداخلية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الديوان الملكي الأردني قوله, في بيان, إن "الارادة الملكية السامية، وافقت على إجراء تعديل على حكومة هاني الملقي".

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وبحسب البيان, فقد تم تعيين أيمن الصفدي وزيرا للخارجية بدلا من ناصر جودة وغالب الزعبي وزيرا للداخلية بدلا من سلامة حماد.

كما تم تعيين ممدوح العبادي وزيرا للدولة لشؤون رئاسة الوزراء بدلا من فواز ارشيدات وبشر الخصاونة وزيرا للدولة للشؤون القانونية (منصب مستحدث) وعمر الرزاز وزيرا للتربية والتعليم بدلا من محمد ذنيبات وحديثة الخريشة وزيرا للشباب بدلا من رامي وريكات.

وقدم وزراء الحكومة الأردنية, في وقت سابق, استقالتهم إلى رئيسها هاني الملقي, بسبب "عدم الانسجام وسوء التنسيق بين الفريق الوزاري".

جاء اجراء التعديل في الحكومة إثر انقضاء مهلة دستورية طلبتها الحكومة من البرلمان لتأجيل طرح الثقة بوزير الداخلية الأردني سلامة حماد الأسبوع الماضي، في أعقاب الهجوم الذي تعرضت له محافظة الكرك جنوب البلاد، اتهم فيه بالتقصير.

ويشار الى أن هذا ثاني تعديل على حكومة الملقي التي تضم 29 وزيرا بينهم سيدتان والتي تشكلت في 28 ايلول الماضي.