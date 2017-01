كشفت منظمة خيرية, يوم السبت, عن تعرض مصور من جنوب افريقيا للاختطاف من قبل مسلحين مجهولين في سوريا يوم الثلاثاء في العاشر من الشهر الحالي.

ونقلت وسائل اعلام عن رئيس منظمة "The Gift of the Givers" امتياز سليمان قوله ان "مسلحين قطعوا الطريق أمام السيارة التي كانت تقل المصور, الذي يدعى شيزار محمد, وموظفين آخرين بالمنظمة أثناء مغادرتهم سوريا"، مضيفا أن "السيارة كانت تتجه نحو الحدود مع تركيا".

واشار رئيس المنظمة الى ان المسلحين أشهروا سلاحا على ركاب السيارة، طالبين من محمد الإفصاح عن هويته ودينه وتقديم جوازه، ومن ثم نقلوه إلى جهة مجهولة لـ"استجوابه". وقالوا إن إطلاق سراحه سيتم بعد يومين، غير أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

ويشار الى أن هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها في سوريا خلال فترة الصراع الدائر في البلاد منذ حوالي الست سنوات, حيث تكررت حوادث اختطاف صحفيين ومنهم مصورين من قبل مسلحين, ومنها اختطاف مصور تركي من قبل مسلحين تابعين لتنظيم القاعدة في سوريا .

وكان المجلس العسكري الأعلى، الذي يصف نفسه بجناح عسكري للائتلاف الوطني السوري المعارض، أعلن, في السنوات السابقة, أنه سيعمل كل ما في وسعه من أجل ضمان أمن الصحفيين العاملين في سوريا, ردا على نداء وجهه عدد من وسائل الإعلام الأجنبية إلى التحرك حيال المسلحين السوريين الذين يخطفون الصحفيين.