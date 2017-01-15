سقط قتلى وجرحى, يوم الأحد, بانفجار سيارة مفخخة شرق مدينة الباب بريف حلب.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان تنظيم "داعش" شن هجوما على قرية انيفية شرق مدينة الباب في ريف حلب الشرقي بواسطة سيارة مفخخة, ما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

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وتشهد عدة مناطق بريف حلب لاسيما الباب معارك بين مسلحي داعش وفصائل معارضة, مدعومة من تركيا, وسط قصف تركي على مواقع التنظيم في المدينة.

ووقعت في الاونة الاخيرة عدة هجمات وانفجارات بواسطة سيارات مفخخة في مناطق متفرقة بريف حلب, آخرها في مدينة اعزاز والتي شهدت, في وقت سابق من الشهر الجاري, انفجار بسيارة مفخخة اسفرت عن سقوط ضحايا.