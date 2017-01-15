حقق الجيش النظامي, يوم الأحد, تقدما في ريف حمص, حيث سيطر على تلال حاكمة غرب مدينة تدمر, بعد معرك مع تنظيم "داعش", في اطار عملية عسكرية بدأها امس.

وقالت معلومات متطابقة من مصادر عدة, في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن النظامي سيطر على تلال حاكمة غرب تدمر بريف حمص والتي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم "داعش".

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من جهتها, اشارت مصادر مؤيدة الى ان الجيش يواصل عملياته العسكرية شرقي المحطة الرابعة وبمحيط تلول التياس بريف حمص الشرقي, وسط قصف على مواقع لداعش بمناطق الإشاتباك وعلى اتجاه جحار وبادية تدمر الغربية .

وبدأ الجيش النظامي, يوم السبت, عملية عسكرية في ريف حمص, حيث دارت معارك بينه وبين تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في محيط مطار التيفور.

وكان تنظيم "داعش" حقق تقدماَ الشهر الماضي في ريف حمص, حيث سيطر على عدة مناطق بمحيط مطار التيفور العسكري , بعد معارك مع الجيش النظامي.

وجاء تقدم "داعش" حينها بعد سيطرته على كامل مدينة تدمر، عقب حدوث اشتباكات في إطار هجوم شنه من عدة محاور على المدينة التي خسرها قبل حوالي 9 أشهر.