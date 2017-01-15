سقط عشرات القتلى والجرحى, يوم الأحد, جراء قصف استهدف قرية دير قانون في وادي بردى بريف دمشق.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان 12 قتيلا و20 جريحا سقطوا جراء قصف من قبل القوات النظامية في قرية دير قانون.

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واشارت المصادر الى ان حالة الجرحى "خطرة جدا", واصفة حادثة القصف "بالمجزرة".

وجاء ذلك عقب ساعات من تحقيق الجيش النظامي تقدماَ في منطقة وادي بردى بريف دمشق, حيث تمكن من السيطرة على منطقة عين الخضرا , بالتزامن مع قصف مدفعي واشتباكات عنيفة مع الفصائل المسلحة في عين الفيجة..

و تعطلت امس عملية إصلاح الأضرار في نبع الفيجة بعد يوم واحد من إنجاز اتفاق مبدئي بين الحكومة السورية والمسلحين المسيطرين على قرى الوادي.

وقررت ورشات الاصلاح الخروج من نبع الفيجة, عقب حادثة اغتيال اللواء أحمد الغضبان المسؤول عن ملف المصالحة في المنطقة, في حين اتهمت مصادر معارضة النظامي بممارسة خروقات من خلال استهدافه المنطقة.

وتشهد منطقة وادي بردى اشتباكات, منذ أكثر من ثلاثة أسابيع, بين الفصائل المسلحة والجيش النظامي الى جانب تكثيف القصف من قبل الأخير على المنطقة, في محاولة منه استعادة السيطرة عليها, حيث تتهم المعارضة النظامي بخرق مستمر للهدنة التي أعلن عنها مؤخرا بوساطة روسية تركية, في حين تشير مصادر موالية إلى أن الجيش يستهدف عناصر من "النصرة" الغير مشمولين بالهدنة.