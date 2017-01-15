حقق الجيش النظامي, يوم الأحد, تقدماَ في منطقة وادي بردى بريف دمشق, حيث تمكن من السيطرة على منطقة عين الخضرا , بالتزامن مع قصف مدفعي واشتباكات عنيفة مع الفصائل المسلحة في عين الفيجة..

وقالت معلومات متطابقة من مصادر عدة, في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, إن الجيش النظامي سيطر على عين الخضرا في منطقة وادي بردى بشكل كامل.

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وبحسب المعلومات فقد اندلعت اشتباكات عنيفة ترافقت مع قصف مدفعي من النظامي على مواقع المسلحين في عين الفيجة.

وفي سياق متصل, قالت مصادر مؤيدة إن النظامي سيطر على مرتفع رأس الصيرة المطل على بلدتي عين الفيجة ودير مقرن في منطقة وادي بردى.

جاء ذلك عقب ساعات على خروج ورشات الصيانة من نبع الفيجة في وادي بردى بريف دمشق عقب حادثة اغتيال اللواء أحمد الغضبان المسؤول عن ملف المصالحة في المنطقة.

و تعطلت امس عملية إصلاح الأضرار في نبع الفيجة بعد يوم واحد من إنجاز اتفاق مبدئي بين الحكومة السورية والمسلحين المسيطرين على قرى الوادي.

ويشار الى أن النظامي سيطر, يوم الجمعة, على قرية بسيمة في وادي بردى بعد شنه هجوما عنيفا.

وتشهد منطقة وادي بردى اشتباكات, منذ أكثر من ثلاثة أسابيع, بين الفصائل المسلحة والجيش النظامي الى جانب تكثيف القصف من قبل الأخير على المنطقة, في محاولة منه استعادة السيطرة عليها, حيث تتهم المعارضة النظامي بخرق مستمر للهدنة التي أعلن عنها مؤخرا بوساطة روسية تركية, في حين تشير مصادر موالية إلى أن الجيش يستهدف عناصر من "النصرة" الغير مشمولين بالهدنة.