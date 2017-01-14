قدم وزراء الحكومة الأردنية استقالتهم , يوم السبت, إلى رئيسها هاني الملقي الذي سيجري تعديلا وزاريا في وقت لاحق.

ونقلت وسائل اعلام اردنية محلية عن مصدر حكومي قوله إن "من سيشمله التعديل من الوزراء سيتم قبول استقالته".

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وجاء تقديم الوزراء الأردنيين خلال جلسة للحكومة ، بسبب "عدم الانسجام وسوء التنسيق بين الفريق الوزاري الذي بات واضحا للجميع"، حسبما نقلت وسائل إعلام عن مصادر مقربة من الملقي.

وقرر مجلس الوزراء تقديم موعد جلسته الأسبوعية إلى السبت بدلا من الأحد، بسبب بدء البرلمان في مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2017.

ومن المرجح ان يشمل التعديل عددا من أعضاء الفريق الاقتصادي للحكومة، بهدف وضع خطط اقتصادية ناجعة قادرة على النهوض باقتصاد المملكة.

ويشار الى أن الحكومة برئاسة هاني الملقي, التي ضمت 29 وزيرا, أدت اليمين الدستورية في 1 حزيران 2016، ولم تَشهد تغييراً كبيراً عن حكومة عبدالله النسور السابقة.