انتفض برشلونة في وجه ضيفه لاس بالماس وغلبه بنتيجة (5-0) في المرحلة 18 من الدوري الإسباني يوم السبت، بلقاء عنوانه إثبات الذات.

وأراح مدرب برشلونة المهاجم البرازيلي نيمار ولاعبي الوسط أندريس إنييستا والكرواتي إيفان راكيتيتش واستبعد قلب الدفاع جيرار بيكيه، فيما حقق الظهير الأيمن أليكس فيدال مشاركة نادرة.



وبدأ الفريق الكاتالوني بقوة، فسجل له لوس سواريز في الدقيقة 14 لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة (1-0).



وفي الحصة الثانية؛ أضاف النجم ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 52، ثم سواريز محققاً الثنائية الشخصية 57، قبل أن يسجل التركي أردا توران الرابع بعد دقيقتين فقط.



ودوّن أليكس فيدال في الدقيقة 80 اسمه على لائحة الهدافين محرزاً الهدف الخامس ومنهياً العرض الكاتالوني الأخّاذ.

وأصبح رصيد برشلونة 38 نقطة في المركز الثاني بشكل مؤقت خلف ريال مدريد المتصدر (40 نقطة) والذي يلعب غداً مباراة قمة مع إشبيلية (36 نقطة)، أما لاس بالماس فتجمد رصيده عند النقطة 24 في المركز الثامن.



علماً أن ريال مدريد يملك مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.