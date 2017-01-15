لم يجد تشيلسي المتصدر صعوبات تذكر في تخطيه مضيفه ليستر سيتي حامل اللقب 3-0 في المباراة التي جرت بينهما السبت ضمن المرحلة 21 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وجاء فوز البلوز بإسهام إسباني خالص حين سجل ماركوس ألونسو ثنائية (6، 51) وبيدرو روديغيز (71).



البلوز رفعوا رصيدهم إلى 52 نقطة في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد ليستر -الذي كان ظاهرة الموسم الماضي- عند النقطة 21 في المركز 15.



وتقدم تشيلسي بهدف بعد مرور ست دقائق فقط من بداية المباراة عن طريق ماركوس الوافد من صفوف فيورنتينا الإيطالي الصيف الماضي، مستغلاً تمريرة ذكية من زميله البلجيكي إدين هازارد.



وضاعف ماركوس النتيجة لتشيلسي في الدقيقة 51 إثر تمريرة من ويليان شتتها دفاع ليستر ناحية المدافع الإسباني الذي لم يجد أي صعوبة في هز الشباك.



واختتم بيدرو التسجيل في الدقيقة 74 من ضربة رأس من متابعته لتسديدة ويليان التي أبعدها الحارس كاسبر شمايكل.



واستعاد تشيلسي ذاكرة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية امام توتنهام 0-2.