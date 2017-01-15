اقتسم فريق باريس سان جيرمان وصافة الدوري الفرنسي لكرة القدم مؤقتا مع موناكو بعد فوزه على ملعب مضيفه رين 1-0 السبت في المرحلة العشرين من المسابقة.

ويدين سان جيرمان بالفضل في هذا الفوز للألماني جوليان دراكسلر الذي سجل هدف الحسم للفريق في الدقيقة 39.



وانضم دراكسلر لصفوف سان جيرمان مطلع الشهر الجاري قادما من صفوف فولفسبورج مقابل 36 مليون يورو.



ورفع سان جيرمان رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني متساويا في رصيد النقاط مع موناكو الذي يلتقي الأحد مع مضيفه مارسيليا، فيما تجمد رصيد رين عند 28 نقطة في المركز السابع.