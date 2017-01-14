انتزع توتنهام المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من ليفربول، بعدما تغلب على ضيفه وست بروميتش ألبيون 4-0، يوم السبت، في افتتاح منافسات المرحلة الحادية والعشرين من المسابقة.

ويدين توتنهام بفضل كبير في الفوز لمهاجمه الإنجليزي هاري كين الذي سجل ثلاثية (هاتريك) للفريق في الدقائق 12 و77 و82، بينما جاء الهدف الآخر للفريق في الدقيقة 26 وسجله جاريث مكاولي لاعب وست بروميتش ألبيون بالخطأ في مرمى فريقه.



ورفع توتنهام رصيده إلى 45 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف المتصدر تشيلسي، ونقطة واحدة أمام ليفربول صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد وست بروميتش ألبيون عند 29 نقطة في المركز الثامن.