نمكن حطين من العودة الى الصدارة بفوزه 1-0 على الوحدة، فيما تعادل النواعير مع الطليعة سلبا والوثبة مع الاتحاد بهدف لهدف والمجد مع جبلة بالنتيجة مثلها ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وشهد ملعب الفيحاء بدمشق استعاد حطين صدارة الدوري بعد فوزه المهم على الوحدة بهدف مقابل لا شئء سجله علي خليل في الدقيقة الثانية عشرة ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الفرق بينما استمر الوحدة بهدر النقاط علما أن لاعبه أسامة أومري أضاع ضربة جزاء في الدقيقة 51 وتجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز التاسع.

وعلى ملعب حماة البلدي تعادل فريقا النواعير والطليعة سلبا حيث حاول الفريقان الظفر بنقاط المباراة فامتد الطليعة إلى مناطق النواعير ولكن دون جدوى فيما اعتمد النواعير على الهجمات المرتدة ولم يفلح أيضا في ترجمة فرصه إلى أهداف فرفع الطليعة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث بينما أصبح للنواعير نقطتين في المركز الرابع عشر.



في المباراة الثالثة التي جمعت الوثبة والاتحاد على ملعب خالد بن الوليد في حمص استخدم الأخير كل أوراقه لتحقيق الفوز على مضيفه لضمان الاستمرار في صدارة الترتيب ولكن لم يستطع ذلك لأن الوثبة كان له ندا قويا حيث بدأ التسجيل في الدقيقة 51 عن طريق يوسف الحموي وعدل للاتحاد حازم المحيميد في الدقيقة 58 ورغم حالة الطرد التي تعرض لها لاعب الاتحاد نصوح نكدلي إلا أن الاتحاد بقي ضاغطا طوال الوقت المتبقي ولكن دون جدوى ليصبح رصيد الاتحاد 8 نقاط بالمركز الثاني بينما بقي الوثبة في المركز الثالث عشر برصيد نقطتين.



وفي المباراة الاخيرة تعادل المجد مع جبلة على ملعب الأخير بهدف لهدف حيث بدأ المجد التسجيل عبر بشار قدور في الدقيقة 13 وعدل النتيجة صفوان عبد الجواد في الدقيقة 58 ليصبح للمجد أربع نقاط في المركز الحادي عشر بينما أصبح لجبلة 3 نقاط في المركز الثاني عشر.



وتستكمل مباريات الجولة السبت بلقاءات الفتوة مع تشرين على ملعب الفيحاء والشرطة مع المحافظة على ملعب تشرين والحرية مع الكرامة على ملعب الباسل باللاذقية بينما تأجلت مباراة الجزيرة مع الجيش حتى الثالث عشر من الشهر القادم لمشاركة الأخير في بطولة العالم العسكرية المقررة في سلطنة عمان بين الخامس عشر والثامن والعشرين من الشهر الجاري.