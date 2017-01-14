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السوري تيم العظمة والاردني عبدلله شلباية يحرزان لقب الزوجي ببطولة تايلاند للتنس
اخبار الرياضة

أحرز تيم العظمة لاعب منتخب سورية لكرة المضرب لفئة تحت 14 عاما وزميله الأردني عبد الله شلباية لقب منافسات الزوجي في المرحلة الثانية من بطولة آسيا المقامة في تايلاند.


وتغلب العظمة وشلباية في النهائي على الزوجي السوري/ الأردني بيير جروة ومحمد قطب بمجموعتين دون رد بواقع 7/5 و6/2/.

وفي منافسات الفردي نال العظمة المركز الثاني عقب خسارته المباراة النهائية أمام الأردني شلباية بواقع 4/6 و3/6/.

ونقلت وكالة الانباء السورية سانا عن عضو اتحاد اللعبة وسيم زينية قوله أن "ما حققه لاعبا منتخبنا العظمة وجروة يمثل إنجازا جيدا لهما في أولى مشاركاتهما الدولية هذا العام نظرا لقوة المنافسات".

 

كما اوضح زينية أن اللاعبان سيخوضان بطولة أخرى في تايلاند بدءا من الاثنين القادم وفي حال تقدمهما في أدوارها فإنهما يضمنان بلوغ المرحلة النهائية من بطولة آسيا.

سيريانيوز
2017-01-14 17:39:25
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