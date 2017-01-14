تواصلت, يوم السبت, الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في عدة مناطق بسوريا, لليوم 16 على التوالي, حيث سقط قتلى وجرحى جراء قصف استهدف مناطق بريفي ادلب وحماه.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان الطيران الروسي شن غارات بالصواريخ الفراغية على مدينة معرة مصرين بريف ادلب اسفرت عن سقوط ضحايا.

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وأضافت المصادر أن الغارات استهدفت سوق الهال الرئيسي والمنطقة الصناعية والفرن الألي شمالي المدينة, مما اسفر عن حدوث دمار كبير في السوق والسيارات الموجودة فيه، والمنطقة الصناعية.

وفي ريف حماه, بينت مصادر معارضة ان عدد من الجرحى سقطوا جراء غارات جوية بالصواريخ الفراغية للطيران الحربي الروسي على ناحية عقبربات وقرى عكش و ابودالي .

كما طال قصف من الطيران الروسي والنظامي كل من منطقة الزوار و محيط معركبة و وقرى لحايا و البويضة ورسم الاحمر وجروح والقرقور والسرمانية وقسطون وسهل الغاب بريف حماه, بحسب المصادر.

بدورها, اتهمت مصدر مؤيدة مجموعات مسلحة باستهداف مدينة محردةبريف حماه بـ 6 قذائف صاروخية

وعن دمشق وريفها, افادت مصادر معارضة ان القوات النظامية استهدفت بالمدفعية الثقيلة الأحياء السكنية في حي جوبر شرقي المدينة, كم طال قصف مدينة الزبداني بالريف, بالتزامن مع إطلاق نار من حواجز النظامي على بلدتي مضايا وبقين المحاصرتين .

واردفت المصادر ان مسلحي المعارضة تصدوا لمحاولة القوات النظامية اقتحام بلدة البحارية في الغوطة الشرقية لريف دمشق.

كما دارت اشتباكات, وفقا للمصادر, في المزارع الشرقية لبلدة حزرما ، وسط محاولة من قوات النظامي التقدم في المنطقة.

من جهتها, أعلنت مصادر مؤيدة ان الجيش النظامي استهدف موقع للإرهابيين في جوبر بالمدفعية الثقيلة.

وأضافت المصادر ان لمجموعات المسلحة في بيت جن و المزرعة استهدفوا بقذائف الهاون قرية حرفا, فيما رد الجيش بقذائف الدبابات على مصدر القذائف.

من جانب اخر, اتهمت مصادر مؤيدة مجموعات مسلحة باستهداف قرية المجيمر بالريف الغربي للسويداء بأربع قذائف صاروخية, ماادى الى حدوث أضرار مادية .

ودخل اتفاق وقف إطلاق نار شامل في الأراضي السورية أسبوعه الثالث, بموجب اتفاق تم التوصل إليه برعاية روسية تركية, الا ان الهدنة شهدت خروقات في عدة مناطق, وسط تبادل للتهم بين النظامي والمعارضة.

وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع القرار الذي أعدته روسيا لدعم اتفاقات الهدنة في سوريا وإطلاق العملية السياسية لتسوية الأزمة التي تمر بها البلاد.