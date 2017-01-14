أعلنت تركيا يوم السبت، أنها أتمت عملية بناء جدار إسمنتي على الحدود مع العراق وسوريا.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، نقلا عن بيان صدر عن هيئة الأركان التركية، أن الجدار يبلغ طوله 330 كيلومترا، مشيرة إلى أن هدفه الأساسي يكمن في ضمان أمن المناطق الحدودية، بما في ذلك إحباط محاولات عبور الحدود التركية بصورة غير شرعية.

واضافت الوكالة أن السلطات أقامت أيضا، على الحدود الجنوبية لتركيا، حاجزا من الأسلاك الشائكة يبلغ طوله 191 كيلومترا.

وكانت تركيا أنشات العام الماضي، جدار على حدودها مع سوريا يمتد بين قضائي "إصلاحية" بولاية غازي عنتاب، وقضاء "حصة" بولاية هطاي، ضمن سلسلة تدابير امنية لمكافحة "الارهاب" و للحيلولة دون وقوع حالات تهريب.

كما أنشأت تركيا خندقاً حدودياً بطول 365 كم، , كما تم تزويد الشريط الحدودي بإضاءة وكاميرات ليلية وأسوار شائكة، إضافة إلى تعزيز نقاط التفتيش والمراقبة على طول الحدود.

واسهمت هذه الإجراءات خلال العام الماضي، في إحباط حوالي 57 ألف محاولة غير شرعية لعبور حدود البلاد وتوقيف أكثر من 424 ألف شخص..



