سيريانيوز :: مجدداَ سقوط ضحايا مدنيين بقصف تركي على ريف حلب

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان 12 مدنياً قتلوا واصيب العديد من الجرحى جراء قصف جوي ومدفعي تركي استهدف بلدة تادف و مدينة الباب بريف حلب . .

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وتكررت في الفترة الاخيرة حوادث سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين جراء قصف تركي على عدة مناطق بريف حلب لاسيما مدينة الباب.

وواجهت تركيا في وقت سابق اتهامات بالمسؤولية عن مقتل مدنيين اثر غاراتها في سوريا، في حين تؤكد أنقرة انها تقوم بما في وسعها لتجنب سقوط ضحايا مدنيين.

وتشن تركيا عملية عسكرية شمال سوريا، ضمن عملية "درع الفرات", التي انطلقت في اب الماضي, سعياً منها لضمان حدودها وطرد "داعش" والقوات الكردية من كامل الشريط المتاخم لحدودها.

سيريانيوز

2017-01-14 16:00:38