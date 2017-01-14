سقط ضحايا, يوم السبت, جراء سقوط قذائف هاون على حيي الجورة والقصور بمدينة دير الزور واطلاق رصاص في بلدة الفوعة بريف ادلب.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان "مسلحي تنظيم داعش قصفوا بقذائف الهاون حيي الجورة والقصور في دير الزور, ما تسبب بمقتل شخصين وإصابة 8 آخرين ووقوع أضرار مادية بممتلكات المواطنين ومنازلهم”.

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من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة, عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي, عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى جراء استهداف تنظيم "داعش" مدينة دير الزور بعدد من قذائف الهاون

من جهة اخرى, أعلنت مصادر مؤيدة عن مقتل شخص في بلدة الفوعة المحاصرة في ريف ادلب الشمالي جراء رمايات القنص مصدرها مواقع مجموعات "جيش الفتح" من ناحية بنش المجاورة.

وجاء ذلك عقب يومين على سقوط قتلى وجرحى جراء سقوط قذائف على بلدتي الفوعة وكفريا في ريف ادلب واطلاق نار في حي هرابش بدير الزور.

يشار الى ان اتفاق وقف إطلاق نار في سوريا, والذي استثنى تنظيمي "داعش" و "النصرة", بدأ منذ 16 يوما، برعاية روسية تركية, الا ان الهدنة شهدت خروقات في عدة مناطق, وسط تبادل للتهم بين النظامي والمعارضة.