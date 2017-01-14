بدأ الجيش النظامي, يوم السبت, عملية عسكرية في ريف حمص, حيث دارت معارك بينه وبين تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في محيط مطار التيفور.

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان الجيش النظامي والقوات الرديقة بدأوا عملية عسكرية واسعة شمال و شرق مطار التيفور بريف حمص.

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وتحدثت بعض المصادر ان الجيش حقق تقدماً عند المحور الشمالي الشرقي لمطار التيفور وشرق المحطة الرابعة وعلى اتجاه مدينة تدمر.

من جهتها, اشارت مصادر معارضة الى حدوث معارك بين الجيش النظامي ومقاتلين من داعش في محيط مطار التيفور العسكري ومحيط المحطة الرابعة .

وكان تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) حقق تقدماَ الشهر الماضي في ريف حمص, حيث سيطر على عدة مناطق بمحيط مطار التيفور العسكري , بعد معارك مع الجيش النظامي.

وجاء تقدم داعش حينها بعد سيطرته على كامل مدينة تدمر، عقب حدوث اشتباكات في اطار هجوم شنه من عدة محاور على المدينة التي خسرها قبل حوالي 9 أشهر.