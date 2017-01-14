أجرت وفود وزارية من روسيا وإيران وتركيا، مساء الجمعة، مشاورات ثلاثية في موسكو حول اللقاء المزمع عقده في أستانة بين أطراف الأزمة السورية في 23 من الشهر الجاري.

ونقلت وكالات أنباء عن الخارجية الروسية قولها, في بيان, إن نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص لرئيس روسيا إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، ورئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، ونائب وزير الخارجية الإيراني، حسين جابر أنصاري، ونائب وزير الخارجية التركي، سيدات أونال، شاركوا في المشاورات.

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

واتفق الممثلون عن روسيا وإيران وتركيا على أن "مفاوضات أستانا من شأنها ضمان وقف دائم ومستدام للأعمال القتالية في سوريا ومواصلة محاربة الجماعات الإرهابية المدرجة في القائمة الأممية للتنظيمات الإرهابية، إضافة إلى إعطاء الزخم اللازم لعملية التسوية السياسية للأزمة السورية.

كما تم الاتفاق علي مواصلة المحادثات وانجاح اجتماع استانة والمساعدة بحل الازمة السورية.

جاء ذلك عقب يوم من تأكيد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن مفاوضات أستانة من المتوقع أن تجري في الـ23 من الشهر الجاري, وذلك بعد إعلان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عن ذلك.

ومن المقرر ان يعقد اجتماع آستانة في 23 كانون الثاني الجاري بحضور ممثلين عن الحكومة والمعارضة السورية وباشراف الدول الثلاث ايران وروسيا وتركيا ومشاركة مندوب عن منظمة الامم المتحدة.

ومن المفترض أن تشكل محادثات أستانا تمهيدا لمفاوضات بين السوريين في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة مقررة في الثامن من شباط المقبل.