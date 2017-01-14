دعت روسيا إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب إلى المشاركة في المفاوضات المزمع عقدها في وقت لاحق من الشهر الجاري في العاصمة الكازخستانية أستانة, متجاوزة بذلك ادارة اوباما.

ونقلت وكالات أنباء عن صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية قولها إن "السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك دعا الولايات المتحدة إلى اجتماع أستانا، خلال محادثة هاتفية أجراها في 28 كانون الأول مع المستشار المقبل للأمن القومي في البيت الأبيض مايكل فلين".

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لكن مسؤولا من الفريق الانتقالي التابع لترامب قال للصحيفة إنه "لم يتم اتخاذ أي قرار" خلال المكالمة الهاتفية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قلت, يوم الجمعة, إن الولايات المتحدة لم تتلق دعوة رسمية لمحادثات السلام السورية التي تنظمها روسيا وتركيا في أستانا.

ومن المقرر أن تعقد محادثات سورية- سورية برعاية روسية تركية إيرانية، في العاصمة الكازاخستانية استانا في الـ23 من كانون الثاني الحالي.

ومن المفترض أن تشكل محادثات أستانا تمهيدا لمفاوضات بين السوريين في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة مقررة في الثامن من شباط المقبل.