أعلن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس ليركي، يوم الجمعة، أن مؤتمر المانحين الدوليين لمساعدة سوريا سيعقد في العاصمة الفنلندية هلسينكي يومي 23 و24 كانون الثاني الجاري.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية عن ليركي قوله "سيجمع المؤتمر ممثلين رفيعي المستوى من الحكومات في المنطقة، ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. وسيقدم المؤتمر لمحة عامة عن الأولويات الإنسانية، التحديات والاستراتيجيات للاستجابة في سوريا عام 2017. كما سيطلق المؤتمر خطة إقليمية للاجئين وتنمية مستدامة لعامي 2017 و 2018.".

وعقد مؤتمر مانحي سوريا العام الماضي في العاصمة البريطانية لندن، وقد جمع أكثر من 10مليارات دولار لمساعدة اللاجئين السوريين، من دول عربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

يشار إلى أن تدفق اللاجئين إلى أوربا خلال العام الجاري تسبب بأزمة لجوء "غير مسبوقة" منذ الحرب العالمية الثانية , مما دفع دول عدة لاتخاذ إجراءات تهدف لمعالجة الأزمة وسط غياب التوافق الأوربي على رؤية موحدة للحل.