واشنطن تعلن عدم تلقيها دعوة رسمية للمشاركة بمحادثات استانا الاخبار السياسية شارك

قالت وزارة الخارجية الأمريكية, يوم الجمعة, إن الولايات المتحدة لم تتلق دعوة رسمية لمحادثات السلام السورية التي تنظمها روسيا وتركيا في أستانا.











ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم الخارجية مارك تونر قوله, "على حد علمي لم نتلق.. دعوة رسمية للمحادثات".



جاء ذلك عقب اعلان وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو, في وقت سابق من اليوم, أن بلاده اتفقت مع روسيا على ضرورة مشاركة الولايات المتحدة في المفاوضات بشأن المستقبل السياسي لسوريا والمزمع عقدها في استانا في وقت لاحق من هذا الشهر.



واعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مؤخرا أن بلاده تدعم المحادثات السورية المزمع إقامتها أستانا.



ومن المنتظر أن تعقد محادثات سورية- سورية برعاية روسية تركية إيرانية، في العاصمة الكازاخستانية استانا في الـ23 من كانون الثاني الحالي.





سيريانيوز





2017-01-13 22:30:33 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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