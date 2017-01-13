أنقرة: المذكرة الروسية-التركية لضمان أمن التحليقات في سماء سوريا تشمل طيران النظام أيضا الاخبار المحلية شارك

كشف وزير الدفاع التركي فكري إشيك, يوم الجمعة, أن المذكرة الروسية التركية الخاصة بضمان أمن التحليقات في سماء سوريا، تشمل طيران الجيش النظامي أيضا.









ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الوزير قوله, في معرض تعليقه على المذكرة التي وقعت عليها تركيا وروسيا مؤخرا, انه "بفضل هذه الآليات سنتمكن من الحيلولة دون وقوع حوادث لدى تواجد طائرات لسلاح الجو التركي والقوات الجوية الفضائية الروسية والطيران النظامي، في المجال الجوي السوري".



وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الخميس الماضي، عن توقيع اتفاق مع تركيا حول سلامة الطيران في أجواء سوريا، وذلك في إطار التعاون بين الطرفين في محاربة تنظيم "داعش" هناك. مشيرة الى أنها أجرت مشاورات مع ممثلين عن القوات المسلحة التركية بشأن التعاون الروسي التركي في محاربة التنظيم في سوريا، توجت بالتوقيع على مذكرة منع وقوع حوادث وضمان سلامة الطيران أثناء عمليات الطرفين في سوريا.



يشار الى أن الإعلان عن العمل الروسي التركي المشترك ضد تنظيم "داعش" جاء بعد دخول الهدنة في سوريا حيز التنفيذ، مع استثناء تنظيمي "داعش" و"النصرة" من وقف إطلاق النار. وتتولى روسيا وتركيا مسؤولية الرقابة على التزام أطراف النزاع بوقف إطلاق النار.





سيريانيوز





2017-01-13 22:43:17 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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