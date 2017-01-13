انقطع التيار الكهربائي عن نحو 190 ألف منزل شمال فرنسا، بسبب عاصفة رياح قوية ضربت المنطقة ليل الخميس، وألغيت رحلات القطارات على سكك عديدة، وعلقت المدارس.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب)، أن أكثر من ألف عامل تقني يحاولون معالجة الوضع، لكن الظروف الجوية غير المستقرة صعبت تقدم العمليات على الأرض وفق ما أوضح مشغل الشبكة. وسيتم حشد مزيد من التعزيزات صباح الجمعة.

وقال متحدث باسم السكك الحديدية إن حركة القطارات على سكك عدة في شمال البلاد وشمال غربها قد توقفت بدءا من الساعة 19,00 ت غ. وأوضح "لا نريد المخاطرة" بأن يتعرض أي قطار لأعطال أثناء العاصفة.

ووضعت الأرصاد الجوية الفرنسية خمسة أقاليم في حال تأهب قصوى بسبب الرياح القوية، بينما وضع النصف الشمالي من فرنسا في حال تأهب شديدة بسبب الرياح أو تكون الجليد. وعلقت الدروس الجمعة في المدارس في مناطق عدة شمال فرنسا.

يذكر أن قارة أوروبا تتعرض لعواصف ثلجية شديدة وانخفاض حاد في درجات الحرارة إلى ما تحت الصفر، ماادى الى حدوث حالات وفاة، وتعطل حركة النقل الجوي والبري والسكك الحديدية في معظم أنحاء أوروبا، وتحديداً في بريطانيا وألمانيا وفرنسا وسويسرا، وارتفاع الضغط على الشبكة الكهربائية.