بلغ ميلان الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه على ضيفه تورينو 2-1، فضرب موعداً مع يوفنتوس حامل اللقب.

وكان نهائي الموسم الماضي شهد مواجهة يوفنتوس مع ميلان، ففاز الأول في الوقت الإضافي بهدف من الإسباني ألفارو موراتا (110).



وافتتح تورينو التسجيل بهدف جميل عن طريق نجمه أندريا بيلوتي (27). لكن الفريق اللومباردي رد بثنائية سريعة منتصف الشوط الثاني عن طريق السلوفاكي يوراي كوتشكا (60) وجاكومو بونافنتورا (63).



وأكمل تورينو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أنطونيو باريكا في الدقيقة 88.



وانضم ميلان إلى نابولي ويوفنتوس وفيورنتينا.