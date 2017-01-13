أعلنت قيادة الجيش النظامي، يوم الجمعة أن إسرائيل أطلقت صواريخ على مطار المزة العسكري غربي دمشق، محذرة من تداعيات هذا "الااعتداء السافر".

ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله انه “في محاولة يائسة لدعم التنظيمات الإرهابية أقدم طيران العدو الإسرائيلي عند الساعة 00.25 بعد منتصف الليل على إطلاق عدة صواريخ من شمال بحيرة طبريا سقطت في محيط مطار المزة ما أدى الى نشوب حريق في المكان”.

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وأضاف المصدر إن “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تحذر العدو الإسرائيلي من تداعيات هذا الاعتداء السافر وتؤكد استمرار حربها على الإرهاب حتى القضاء عليه وبتر الأذرع التي تقف وراءه”.

وتناقل اهالي مقاطع فيديو يسمع فيها صوت انفجارات وتظهر السنة لهب في المكان.

واعتدت اسرائيل في 7 من الشهر الماضي على إطلاق عدة صواريخ أرض أرض من داخل الأراضي المحتلة غرب تل أبو الندى سقطت في محيط مطار المزة ما أدى إلى نشوب حريق في المكان دون وقوع إصابات.

وقامت اسرائيل خلال السنوات الخمس الماضية اكثر من مرة بقصف مواقع عسكرية في محيط وبقرب مدينة دمشق.

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