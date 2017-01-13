انفجارات في مطار المزة العسكري ومصادر اعلامية تشير الى قصف للطيران الاسرائيلي الاخبار المحلية شارك

افادت معلومات متطابقة من مصادر عدة عن وقوع عدة انفجارات في مطار المزة العسكري في دمشق في ساعة متاخرة من ليل يوم الخميس.

ونقلت مصادر اعلامية بان طائرات اسرائيلية قامت "باستهداف مواقع عسكرية في مطار المزة" . وتناقل اهالي مقاطع فيديو يسمع فيها صوت انفجارات وتظهر السنة لهب في المكان. وقامت اسرائيل خلال السنوات الخمس الماضية اكثر من مرة بقصف مواقع عسكرية في محيط وبقرب مدينة دمشق. سيريانيوز

2017-01-13 02:04:31 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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