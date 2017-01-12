بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، مع السفير السوري لدى موسكو، رياض حداد، تسوية الأزمة السورية مع التركيز على التحضير لمفاوضات أستانا.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية الروسية، أن "الجانبين تبادلا الآراء حول الوضع في سوريا مع التركيز على مجموعة المواضيع المتعلقة بتسوية سياسية للأزمة في هذا البلد".

وأضاف البيان أن "اهتماما خاصا أولي لإعداد مفاوضات أستانا حول سوريا، المقرر إجراؤها في 23 كانون الثاني الجاري، إضافة إلى مسألة تيسير المفاوضات السورية السورية الشاملة في جنيف، بموجب القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي".

وأنهت كازاخستان التحضير لاستضافة المفاوضات السورية في العاصمة أستانة, برعاية من روسيا وتركيا وإيران والأمم المتحدة, حيث من المقرر ان تعقد في 23 من الشهر الجاري.

وكانت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أكدت في وقت سابق من الأربعاء، تحديد 23 كانون الثاني، موعدا لمفاوضات أستانا التي من المتوقع أن تشارك فيه الحكومة السورية والمعارضة المسلحة.

يشار الى أن الرئيس بشار الأسد أكد استعداد حكومته ارسال وفدها الى استانة، عقبه تسريبات من مصادر "الهيئة العليا" للمفاوضات توجه الهيئة لللمشاركة في المحادثات.