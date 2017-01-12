سقط ضحايا، مساء الخميس، إثر قيام انتحاري بتفجير نفسه بحزام ناسف قرب نادي المحافظة الرياضي في منطقة كفر سوسة بدمشق.

ونقل التلفزيون السوري عن مصدر في قيادة شرطة دمشق، لم يذكر اسمه، قوله ان " 8 قتلى وعدة مصابين سقطوا، جراء تفجير قيام انتحاري بتفجير نفسه بحزام ناسف، بالقرب من نادي المحافظة الرياضي في منطقة كفرسوسة".

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ولفت المصدر إلى أنه "تم اسعاف المصابين إلى مشفيي الأندلس والمجتهد".

وكان تفجيراً استهدف منطقة كفر سوسة في تموز الـ2016 أدى لسقوط قتلى وجرحى، سبقه انفجار عبوة ناسفة دون أنباء عن ضحايا.

وشهدت عدد من المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام في دمشق في السنوات الماضية سلسلة تفجيرات اسفرت عن قتلى وجرحى, الا ان وتيرتها خفت في الفترة الماضية.

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