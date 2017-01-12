وصفت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم الخميس، قرار الإدارة الأمريكية بالشروع في توريد مضادات جوية للمسلحين في سوريا بأنه قرار "جنوني" يأتي في إطار "أيديولوجية الانتقام".

وقالت زاخارفا، خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، "في نهاية المطاف، قررت الإدارة الأمريكية، التي لم تتمكن من حل أي من المشاكل القديمة، الانخراط في (الأزمة بـ) سوريا، لكن ذلك لم يؤد، خلال الأشهر الماضية، إلى أي خطوات من جانب إدارة أوباما باستثناء قرارها الجنوني تماما بشأن توريد الصواريخ المحمولة المضادة للجو إلى هناك".

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وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أصدر في كانون الأول 2016، قراراً برفع الحظر المفروض على توريد أسلحة لحلفاء بلاده في مجال مكافحة الإرهاب، الأمر الذي اعتبره الكرملين بأنه قد يشكل تهديداً خطيراً فيما لو وقع السلاح بيد الإرهابيين.

ولفتت زاخاروفا إلى أن باراك أوباما اتخذ هذا القرار عندما كانت روسيا والأطراف المعنية الأخرى تنخرط في عمل دقيق للغاية لإنشاء آلية للمفاوضات في أستانا والتحضيرات للتوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار.

وأنهت كازاخستان التحضير لاستضافة المفاوضات السورية في العاصمة أستانا, برعاية من روسيا وتركيا وإيران والأمم المتحدة, ومن المقرر ان تعقد في 23 من الشهر الجاري.

وتتخذ كل من موسكو وواشنطن مواقف متباينة إزاء الأزمة في سوريا، حيث تقدم واشنطن الدعم لفصائل معارضة وتقود تحالفاً دولياً يضم اكثر من 60 دولة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، في حين تقدم موسكو دعماً عسكريا واقتصادياً للنظام وتوجه ضربات جوية ضد مواقع "إرهابيين".

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