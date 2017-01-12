اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب اردوغان, في اتصال هاتفي, على مواصلة التحضيرات بخصوص المفاوضات السورية المزمع عقدها في العاصمة استانة.

وذكرت وكالة (الاناضول) أن الرئيسين بحثا هاتفيا "تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بسوريا، ومباحثات آستانة الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية".

من جهته, افاد المكتب الصحفي للكرملين, في بيان, له أنه " تم التأكيد على أن الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة السورية والمعارضة المعتدلة بوساطة موسكو وأنقرة بشأن وقف إطلاق النار في سوريا يجري الالتزام به بشكل عام".

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ودخل في منتصف ليل الخميس الجمعة 30 كانون أول الماضي، اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ، بعد موافقة النظام والمعارضة عليه، بفضل تفاهمات تركية روسية وبضمان الدولتين.

كما اتفق الطرفان, وفقا للبيان, على "مواصلة بذل الجهود النشيطة المشتركة بغية تحضير المفاوضات بين أطراف النزاع السوري في عاصمة كازاخستان ".

وجاء ذلك عقب اتصال جرى بين الرئيس بوتين ونظيره الكازاخستاني, حيث تم مناقشة سبل التحضيرات لمفاوضات استانة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعلن، يوم الاثنين، ان تركيا أعدت بالتعاون مع روسيا وإيران أرضية لاجتماع استانا، من أجل التوصل لحل سلمي للأزمة في سوريا.

وأنهت كازاخستان التحضير لاستضافة المفاوضات السورية في العاصمة أستانة, برعاية من روسيا وتركيا وإيران والأمم المتحدة, ومن المقرر ان تعقد في 23 من الشهر الجاري,

يشار الى أن الرئيس بشار الأسد أكد استعداد حكومته ارسال وفدها الى استانة، عقبه تسريبات من مصادر "الهيئة العليا" للمفاوضات توجه الهيئة لللمشاركة في المحادثات.

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