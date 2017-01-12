أعلنت "اسوس" عن ثلاث شاشات ذكية جديدة، وهي شاشة Designo MX38VQ المنحنية بحجم 37.5 أنش مع ميزة شحن الوايرلس، وشاشة ProArt PA32U بتقنية عرض 4K HDR، وشاشة ProArt PA27AQ بدقة وضح 14400 بيكسل فقط.

وبحسب engadget، فإن شاشة Designo MX38VQ المنحنية تأتي بدقة وضوح 3840 في 1600 بيكسل، ومنصة شحن وايرلس Qi مدمجة لدعم المستخدم في شحن الهواتف الذكية، كما تتميز الشاشة بتصميم دون إطارات تقريباً، مع مكبرات صوت Harmon Kardon تنتج صوتيات بقدرة 8W فقط.

والشاشة الثانية ProArt PA32U تأتي بحجم 32 أنش، وهي شاشة تقدم للمستخدم تقنية 4K HDR، مع تقنية quantum dot التي تنتج أعلى جودة عرض للصور، مع تغطية ألوانDCI-P3 gamut بنسبة 95%، وسطوع يصل إلى 1000 cd/m2.

وتأتي شاشة ProArt PA32U مع اثنان من منافذ Thunderbolt 3، لدعم الاقتران بأجهزة MacBook Pro الجديدة، أو دعم أجهزة حاسب Windows.

أما الشاشة الثالثة ProArt PA27AQ فتأتي بحجم 27 أنش، وتحتوي على منفذThunderbolt 3، بدقة وضح 1440 بيكسل فقط.

وتأتي شاشة Designo المنحنية بسعر متوقع 1099$، بينما تأتي شاشة ProArt variantالمميزة بحجم 32 أنش بسعر يتراوح بين 1799$ إلى 20000$.