كشفت "هوندا" عن سيارة كهربائية ذكية باسم NeuV صديقة البيئة، والتي تضم مساعد الكتروني HANA .

وبحسب techcrunch، فإن مساعد HANA الالكتروني والذي يتصل بموقع SoftBank، يساعد على معرفة السيارة لحالة الطقس وحالة السائق المزاجية واقتراح اغاني مناسبة لسماعها.

واشار موقع techcrunch، الى إن سيارة NeuV مصممة خصيصًا لحل عطل السيارات والتي هي مشكلة أغلب السيارات وتضم مواصفات صالحة للاستفادة منها ماديًا، حيث تدير استهلاك الطاقة الكهربائية من الشبكة، عبر رصد أسعار الكهرباء بذكاء والشحن فقط عندما يكون ذلك ممكناً اعتمادًا على التكلفة.

وتستطيع السيارة بيع الطاقة الفائضة التي قامت بتخزينها إلى الشبكة وقت ارتفاع أسعار الكهرباء، مايساعد المستخدم في الحصول على صفقة أفضل عند شراء الطاقة مرة أخرى بأقل الاسعار.

وتتيح السيارة نظام الدفع المسبق لبعض السلع والخدمات على الطريق من خلال حساب مصرفي أو فيزا، وتضم لوح تزلج كهربائي داخلها ليسهل عملية التنقل خارجها.

وتمتد أبواب السيارة على حوالى 20 مم خارج إطارها، كما أن الباب يفتح بزاوية 90 درجة، حيث يسهل عملية فتحه في الأماكن الضيقة. مع إمكانية إضافة درجة سلم منخفضة جدًا، لتسهيل دخول السائق وخروجه وكذلك لتسهيل دخول الحقائب.

والهيكل الخارجي مصنوع من زجاج شبه شفاف، مع أضواء دعم مميزة تختفى بتوقف السيارة. كما أن سطح السيارة مصمم ليكون عاكس، بحيث يعكس البيئة المحيطة بالسيارة عند النظر إليها.

ويستطيع مساعد الذكاء الاصطناعى تشغيل السيارة بطرق عديدة، في حين يكون التفاعل الأساسي للسائق مع السيارة عبر شاشة لمس كبيرة بدلًا من أجهزة القياس، وهى مرئية للسائق من خلال عجلة القيادة أيضًا بحيث تمكنه من الحصول على المعلومات بسهولة بدون القيام بالبحث.