أعلنت شركة تدعى "سليب نامبر" عن سرير ذكي باسم "سرير 360" قادر على تعديل وضعية الشخص النائم لوقف الشخير.

وبحسب "ذي فارج"، فإن السرير يعدل وضعية النائم برفع رأسه بطريقة مريحة لفتح مجرى الهواء ما يساعد على وقف الشخير، فضلا عن أنه يعمل كمنبه للاستيقاظ.

ويعمل السرير على تدفئة قدمي النائم وقياس معدل ضربات القلب ويراقب عملية التنفس عبر ربطه بتطبيق "SleepIQ" بنظامي تشغيل "آندرويد" و"ios.

ويقوم السرير بتغيير الإعدادات من أجل الحصول على نوم جيد، بعد التعرف على عادات نوم المستخدم عبر أجهزة الاستشعار التي تنقل البيانات إلى التطبيق من خلال تقنية البلوتوث.

ويقوم التطبيق بتحليل البيانات عبر خوارزمية تسهل القيام بالتغييرات المناسبة للوصول إلى أفضل وضعية للنوم طيلة الليل.