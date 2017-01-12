سقط عدد من القتلى والجرحى, يوم الخميس, جراء سقوط قذائف على ريف ادلب واطلاق نار في مدينة دير الزور.

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان ضحايا قضوا بينهم أطفال جراء قذائف استهدفت بلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب الشمالي.

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

من جهة اخرى, اشارت المصادر الى ان مدنيين قتلوا واصيب اخرين برصاص قناص تنظيم "داعش" في أطراف حي هرابش في الجهة الشرقية من مدينة دير الزور.

من جانبها, بينت قناة (المنار) اللبنانية ان 3 مدنيين قتلوا واصيب 2 باستهداف مسلحي "داعش" لحافلة نقل داخلي في حي هرابش .

وجاء ذلك بعد يوم من سقوط قذائف على بلدتي كفريا والفوعة بريف ادلب و حي الجورة في مدينة دير الزور, ما ادى الى سقوط جرحى.

يشار الى ان اتفاق وقف إطلاق نار في سوريا, والذي استثنى تنظيمي "داعش" و "النصرة", بدأ منذ 14 يوما، برعاية روسية تركية, الا ان الهدنة شهدت خروقات في عدة مناطق, وسط تبادل للتهم بين النظامي والمعارضة.