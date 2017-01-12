أعلنت "ياهو" عن تنحية جميع أعضاء مجلس الإدارة على رأسهم الرئيسة التنفيذية ماريسا ماير، في خطوة للتحول إلى شركة باسم جديد.

وبحسب موقع "ياهو" الرسمي، فإن اسم الشركة الجديد سيكون Altaba وستدير حصة الشركة 15٪ في "علي بابا" وحصة 35.55٪ في "ياهو" اليابان.

وأكدت "ياهور" أن 5 أعضاء فقط من مجلس الإدارة سيبقون لإدارة أمور الشركة وهم تور براهام ، اريك براندت ، كاثرين فريدمان ، توماس مكينيرني بالإضافة إلى جيفري سميث .

ولازالت الأمور غير واضحة حول صفقة استحواذ شركة "فيريزون" على شركة "ياهو" بعد المشاكل الأمنية الأخيرة، لكنها اعترفت بأن مشكلة إختراق 1 مليار حساب لديها قد تهدد الصفقة.