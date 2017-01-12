أصدر الرئيس بشار الأسد, يوم الخميس, مرسوماً يقضي بانشاء مجمع قضائي في منطقة السفيرة ومحكمة بداية مدنية ثانية في منطقة جبل سمعان التابعتين لعدلية حلب.

ونص المرسوم الذي حمل رقم (6) على إحداث مجمع قضائي في منطقة السفيرة يتألف من المحاكم والدوائر القضائية التالية “نيابة-بداية جزاء-بداية مدنية-محكمة شرعية-تحقيق-صلح مدني-صلح جزاء-تنفيذ- ومحكمة بداية مدنية ثانية في منطقة جبل سمعان التابعتين لعدلية حلب ويتم ملئ وظائفها من الملاك العددي لعدلية حلب.

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

ويعدل توزيع المحاكم والدوائر القضائية في الجداول الملحقة بقانون السلطة القضائية وفقا لهذا المرسوم.

كما نص المرسوم على بقاء الاختصاص القضائي المحلي والملاك العددي النافذ قائما وينقل إلى المحاكم الجديدة المحدثة بهذا المرسوم حين افتتاحها بقرار من وزير العدل.

وجاء المرسوم بعد مطالبة أهالي مدينة السفيرة, خلال لقائهم محافظ حلب مؤخرا, بتحسين الواقع الخدمي, وبناء مجمع قضائي في المنطقة.

يشار الى ان مجلس الوزراء أقر, في وقت سابق من اشهر, برنامج عمل تنفيذي لإعادة الخدمات والأنشطة الصناعية والإنتاجية وتعزيز الأوضاع الأمنية لمدينة حلب, وفق خطة عمل مرحلية أولا وإستراتيجية.